В Петербурге раскрыли схему мошенничества при аудите пожарных рисков в метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга направили в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 60 млн рублей при реализации государственного контракта на проведение аудита пожарных рисков в метрополитене. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направлено в суд уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по обвинению 42-летнего бывшего сотрудника службы пожарной безопасности метрополитена и 40-летнего генерального директора коммерческой компании, осуществляющей аудит пожарных рисков. Следствием установлено, что в 2017 году между метрополитеном и крупной городской фирмой, оказывающей услуги по независимой оценке пожарных рисков, был заключен договор на проверку соответствия объектов метрополитена требованиям пожарной безопасности. Однако, как установило следствие, проведение аудита пожарных рисков на объектах метрополитена было не единственной целью обвиняемых. Большей частью денежных средств, полученных фирмой по контракту, фигуранты распорядились по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в договоре речь шла об обследовании помещений станций метро на соответствие требованиям пожарной безопасности, чтобы получить основание для присвоения службой пожарного надзора МЧС России пониженной категории риска проверенному объекту и снизить количество плановых проверок.
«Свои услуги коммерческая организация оценила в 92 млн рублей. На эту сумму и был заключен государственный контракт. Проведенная судебная экономическая экспертиза показала, что реальная стоимость выполненных работ составляет 30 млн 624 тыс. 930 рублей. Тем самым бюджету Санкт-Петербурга был причинен материальный ущерб на сумму 61 млн 375 тыс. 70 рублей», — отмечается в сообщении.
Обоих обвиняемых задержали сотрудники регионального управления ФСБ России в январе 2022 года. Бывшему сотруднику метрополитена избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Генеральный директор коммерческой компании, находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.