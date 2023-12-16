В Петербурге раскрыли схему мошенничества при аудите пожарных рисков в метро

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направлено в суд уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по обвинению 42-летнего бывшего сотрудника службы пожарной безопасности метрополитена и 40-летнего генерального директора коммерческой компании, осуществляющей аудит пожарных рисков. Следствием установлено, что в 2017 году между метрополитеном и крупной городской фирмой, оказывающей услуги по независимой оценке пожарных рисков, был заключен договор на проверку соответствия объектов метрополитена требованиям пожарной безопасности. Однако, как установило следствие, проведение аудита пожарных рисков на объектах метрополитена было не единственной целью обвиняемых. Большей частью денежных средств, полученных фирмой по контракту, фигуранты распорядились по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.