В Польше столкнулись пять грузовиков, двое пострадавших водителей — белорусы

«Сила удара была настолько велика, что следующие три машины были повреждены. К сожалению, в результате данного происшествия 41-летний водитель Scania погиб на месте. 66-летний водитель тягача Mercedes был доставлен в больницу в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении полиции.