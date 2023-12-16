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В Польше столкнулись пять грузовиков, двое пострадавших водителей — белорусы

В четверг, 14 декабря, возле польской Ченстоховы в аварию попали пять грузовиков. Один из водителей погиб, второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщила местная полиция.

ДТП произошло около 18:00 на 441-м километре автомагистрали А1 в направлении Лодзи.

По предварительным данным, водитель Scania врезался в заднюю часть грузовика Mercedes, стоявшего в правой полосе движения в пробке. Машины загорелись.

«Сила удара была настолько велика, что следующие три машины были повреждены. К сожалению, в результате данного происшествия 41-летний водитель Scania погиб на месте. 66-летний водитель тягача Mercedes был доставлен в больницу в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении полиции.

Дорога была перекрыта до раннего утра.

По информации польских СМИ, оба водителя — граждане Беларуси.

Прокуратура Ченстоховы начала расследование по факту ДТП.