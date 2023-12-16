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Сам сдался: В Молдове молодой человек добровольно пришел в полицию и признался в убийстве

Инцидент произошел 13 декабря в Сороках.
Источник: Комсомольская правда

Молодой человек добровольно сдался полиции, после того как убил своего друга. По данным источников, молодой человек позвонил в полицию и сообщил, что убил знакомого и хочет сдаться.

На место немедленно сотрудники полиции и установили, что заявителем является 30-летний мужчина из села Застынка Сорокского района, а также тело 36-летнего мужчины, родом из села Кришкэуць Дондюшанского района.

По данным правоохранителей, мужчины долгое время дружили, вместе снимали дом, а также работали на стройке в городе.

Вечером между ними вспыхнул спор, переросший в драку. 30-летний мужчина якобы взял стул и побил им товарища, а также ударил его кирпичом.

В результате полученных травм потерпевший скончался на месте. 30-летний мужчина поднял тело с пола и положил на кровать, после чего ушел из дома, но позже решил сдаться правоохранительным органам.

Мужчину задержали на 30 суток.

По данному делу ведется разбирательство, заведено уголовное дело.

Источник: rupor.md.