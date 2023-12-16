Увидел лезвие у горла и сразу же бросился на помощь: в Волгограде СК наградил юношу, который на Последнем звонке спас одноклассницу от нападения

ЧП произошло в мае этого года. Сначала ничего не предвещало беды. 23-е число, торжественная линейка по случаю Последнего звонка. 11-классники на сцене собрались исполнять песню. И в этот момент подросток достал из кармана нож и попытался ударить им в горло стоящую рядом одноклассницу. На помощь девушке тут же бросились другие выпускники, в том числе Андрей Соловьев.