Увидел лезвие у горла и сразу же бросился на помощь: в Волгограде СК наградил юношу, который на Последнем звонке спас одноклассницу от нападения

В Следственном управлении СКР по Волгоградской области прошло награждение отличившихся сотрудников и жителей, которые проявили мужество. Был отмечен героический поступок юноши из Иловли, который во время Последнего звонка по-настоящему спас жизнь своей однокласснице. Андрей Соловьев уберег девушку от нападения с ножом, которое пытался совершить ее одноклассник.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, за мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные в условиях опасной для жизни и здоровья обстановки, медалью «За содействие» награжден учащийся Волгоградского социально-педагогического колледжа Андрей Соловьев.
ЧП произошло в мае этого года. Сначала ничего не предвещало беды. 23-е число, торжественная линейка по случаю Последнего звонка. 11-классники на сцене собрались исполнять песню. И в этот момент подросток достал из кармана нож и попытался ударить им в горло стоящую рядом одноклассницу. На помощь девушке тут же бросились другие выпускники, в том числе Андрей Соловьев.
— Когда я уже повернулся, увидел лезвие у горла одноклассницы и незамедлительно бросился на помощь, получается, — вспоминает случившееся спаситель одноклассницы.
Юноше с товарищами пришлось действовать интуитивно, времени, чтобы подумать, не было.
— Схватил рукой запястье, в которой он держал нож. Начал поднимать ее вверх, отводить от одноклассницы, кричать, чтобы забрали нож, чтобы помогли. Была такая агрессия, ярость, безумная сила, — рассказал Андрей Соловьев, подчеркивая, что трагедии удалось избежать благодаря слаженным действиям товарищей.
Несколько подростков пытались выбить нож из рук напавшего. Но он сжимал его очень крепко. Обезоружить смог лишь подбежавший отец пострадавшей выпускницы.
Момент нападения попал на видео. Выпускницу увели в школу. Ее раны оказались несерьезными, нож прошел по касательной. Напавшего подростка задержали, на допросе, видео которого оказалось в сети, он отвечал невнятно. Его отправят на принудительное лечение по результатам судебно-психиатрической экспертизы.