В Воронеже такси застряло в снегу и сгорело

В Левобережном районе Воронежа утром дотла сгорел автомобиль такси, сообщают горожане в социальных сетях в субботу, 16 декабря. По словам очевидцев, машина застряла в снегу между домами № 26 и № 28 на улице Баррикадной и буксовала на месте, пока из-под капота не показалось пламя. Огонь пытались потушить снегом, но безуспешно.