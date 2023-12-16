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В Воронеже такси застряло в снегу и сгорело

Очевидцы пытались забросать пламя снегом.

В Левобережном районе Воронежа утром дотла сгорел автомобиль такси, сообщают горожане в социальных сетях в субботу, 16 декабря. По словам очевидцев, машина застряла в снегу между домами № 26 и № 28 на улице Баррикадной и буксовала на месте, пока из-под капота не показалось пламя. Огонь пытались потушить снегом, но безуспешно.

По официальной информации регионального ГУ МЧС, в автомобиле Renault Logan огнем оказался поврежден салон и капот на площади 2 кв. м. Обошлось без пострадавших. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 7:36. Спустя девять минут пожар был ликвидирован.

РИА «Воронеж» рассказывало, что ранее из-за непогоды в Нижнедевицком районе в ДТП попал грузовик МАЗ с номерами Кабардино-Балкарии. Тяжелая машина вылетела с дороги, врезалась в столб и опрокинулась.