В Молодечно при столкновении легковушек пострадали оба водителя

Стало известно, что столкнулись две легковушки. От удара водительская дверь Lada Vesta была сильно деформирована, левая нога женщины-водителя прижата ею. При помощи гидравлического инструмента спасатели отжали дверь и освободители пострадавшую. Бригада скорой помощи доставила женщину в больницу. Водителя автомобиля Mazda извлекли до прибытия МЧС. Он также госпитализирован в учреждение здравоохранения.