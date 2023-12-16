В Молодечно при столкновении легковушек пострадали оба водителя

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно при столкновении легковых автомобилей пострадали оба водителя. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сегодня в 1.54 спасателям от диспетчера скорой медицинской помощи поступило сообщение о ДТП на улице Великий Гостинец. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего.
Стало известно, что столкнулись две легковушки. От удара водительская дверь Lada Vesta была сильно деформирована, левая нога женщины-водителя прижата ею. При помощи гидравлического инструмента спасатели отжали дверь и освободители пострадавшую. Бригада скорой помощи доставила женщину в больницу. Водителя автомобиля Mazda извлекли до прибытия МЧС. Он также госпитализирован в учреждение здравоохранения.