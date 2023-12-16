В Москве после конфликта на «Садоводе» задержали 80 человек

По данным ведомства, в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за применение насилия без угрозы для жизни в отношении полицейского (ч.1 ст. 318 УК РФ) и оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде ареста.
В сообщении указано, что на рынке были задержаны 80 человек. Их проверяют на возможные нарушения миграционного законодательства. Также было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следователи устанавливают всех лиц, причастных к умышленному применению насилия в отношении граждан, в том числе и должностных лиц полиции.
По данным телеканала НТВ, инцидент произошел на столичном рынке «Садовод» накануне вечером. Толпа недовольных приезжих окружила полицейскую машину, некоторые из них толкали полицейских и кричали. В итоге представителям власти пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух. По данным Telegram-каналов, причиной конфликта стало задержание водителя такси, который не остановился по требованию полиции.
Александра Горошилова