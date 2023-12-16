В Москве после конфликта на «Садоводе» задержали 80 человек

В сообщении указано, что на рынке были задержаны 80 человек. Их проверяют на возможные нарушения миграционного законодательства. Также было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следователи устанавливают всех лиц, причастных к умышленному применению насилия в отношении граждан, в том числе и должностных лиц полиции.