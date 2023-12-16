Жителям микрорайона Мамайка в Сочи вернули воду после схода оползня

Оползень сошел в микрорайоне Мамайка в Сочи 14 декабря. Подвижкой грунта повредило инженерные сети. Причиной оползня стало перенасыщение грунта влагой.
На месте задействовали 15 человек и пять единиц техники. Специалисты устраняли последствия оползня всю ночь. В результате магистральный водовод вынесли за оползневый участок. В дома жителей вернули воду и отопление.
«В ближайшее время предстоит принять аналогичные меры к коммуникациям водоотведения. Определяется план действий. Важно восстановить и систему ливнеотводов, чтобы предотвратить дальнейшее насыщение грунта влагой и максимально обезопасить людей», — сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.
К 2026 году в Центральном районе Сочи планируют полностью изменить систему водоотведения. Новая схема предполагает переключить стоки из микрорайона Мамайка на очистные сооружения «Бзугу». Отмечается, что это полностью обеспечит экологическую безопасность.