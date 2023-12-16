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В Петербурге при пожаре в квартире пострадали два человека

МЧС: в Петербурге два человека пострадали при пожаре в квартире жилого дома.
Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в одной из квартир жилого дома в Санкт-Петербурге, 50 человек были эвакуированы, сообщает городское ГУМЧС в Telegram.

Пожар произошел в субботу в доме на улице Бумажная. В трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 50 квадратных метров.

«Эвакуированы 50 человек. В результате пожара пострадали два человека», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар был ликвидирован в 11.35 (совпадает с мск).

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства и причины пожара. По данным городской прокуратуры, пострадавшие при пожаре госпитализированы в медицинские учреждения.

«Прокуратура района контролирует соблюдение прав жильцов, а также ход и результаты проверки, проводимой управлением по Адмиралтейскому району УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу», — сообщает ведомство.

МЧС
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