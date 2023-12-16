В Петербурге при пожаре в квартире пострадали два человека

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в одной из квартир жилого дома в Санкт-Петербурге, 50 человек были эвакуированы, сообщает городское ГУМЧС в Telegram.
Пожар произошел в субботу в доме на улице Бумажная. В трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 50 квадратных метров.
«Эвакуированы 50 человек. В результате пожара пострадали два человека», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар был ликвидирован в 11.35 (совпадает с мск).
Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства и причины пожара. По данным городской прокуратуры, пострадавшие при пожаре госпитализированы в медицинские учреждения.
«Прокуратура района контролирует соблюдение прав жильцов, а также ход и результаты проверки, проводимой управлением по Адмиралтейскому району УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу», — сообщает ведомство.