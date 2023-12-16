Почти 600 тысяч человек остаются без света в Ростовской области, ЛНР и ДНР

В Ростовской области, ЛНР и ДНР, а также Смоленской и Псковской областях в общей сложности без электричества остаются порядка 600 тысяч человек. Об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба Минэнерго России в Москве. На встрече онлайн присутствовали представители регионов и энергетические компании, которые отвечают за восстановление электроснабжения в пострадавших регионах.
Значительное ухудшение погодных условий еще в ночь на пятницу, 15 декабря привело к очередным отключениям, в том числе из-за обрывов проводов и падения опор ЛЭП.
На заседании оперативного штаба рассмотрели возможность оказания дополнительной помощи пострадавшим регионам со стороны энергокомпаний, подрядчиков, других регионов. На время восстановления энергоснабжения социально-значимых объектов, их питают от резервных генераторов.