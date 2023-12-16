Сам упал. Стали известны подробности инцидента с ребенком, пришедшим в детсад с синяком на лице

По свидетельству очевидцев и рассказу самого мальчика, он упал на тротуар и ударился лицом об асфальт. По сообщению детского омбдусмана Сурайё Рахмоновой, в интересах ребенка она продолжит следить за ситуацией.
Как стало известно, 30 октября в Ургутскую районную больницу с ссадинами и синяками поступил шестилетний мальчик, которого привел отец. Тогда же по данному факту ОВД Ургутского района начало доследственную проверку.
Судебно-медицинская экспертиза по поводу телесных повреждений сделала вывод, что ребенок получил травмы твердым предметом. По результатам расследования 25 ноября было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия признаков преступления.
Однако после того, как детский омбудсман и Генпрокуратура взяли ситуацию на контроль, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было изучено районной прокуратурой и 12 декабря отменено. Дело передано в следственный отдел при районном ОВД для проведения дополнительных следственных действий.
Ребенок в беседе с психологом в присутствии педагога рассказал, что 29 октября побежал в магазин, принадлежавший его дяде, перед магазином упал на тротуар, из носа у него потекла кровь. Беседа записана на видео.
Продавец магазина, оказавшийся свидетелем падения, подтвердил, что видел, как мальчик упал, и что травмы на лице вызваны падением.
В интересах ребенка детский омбудсман Сурайё Рахмонова продолжает следить за ситуацией. Она ознакомилась с видео беседы ребенка с психологом. Уточняется, что ролик не будет обнародован в интересах пострадавшего мальчика.