Сам упал. Стали известны подробности инцидента с ребенком, пришедшим в детсад с синяком на лице

Однако после того, как детский омбудсман и Генпрокуратура взяли ситуацию на контроль, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было изучено районной прокуратурой и 12 декабря отменено. Дело передано в следственный отдел при районном ОВД для проведения дополнительных следственных действий.