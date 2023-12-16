В белгородском поселке пассажир «газели» пострадал в результате атаки БПЛА

«У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал господин Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что осколками взрывного устройство повреждены «газель» и экскаватор. Под минометный обстрел попала животноводческая ферма поселка, погибли 12 коров. Осколками посекло крышу на ферме и сенохранилище.
Обстрелы граничащей с Украиной Белгородской области продолжаются с весны 2022 года. За последние сутки регион попал под 41 обстрел, включая 8 атак БПЛА, сбросивших взрывные устройства. Накануне погиб белгородский чиновник, подорвавшийся на мине в Краснояружском районе.
Лусине Баласян