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В белгородском поселке пассажир «газели» пострадал в результате атаки БПЛА

В поселке Красное Шебекинского городского округа с беспилотника было сброшено взрывное устройство, в результате пострадал пассажир «газели». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
беспилотник
Источник: РИА "Новости"

«У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой он доставлен в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал господин Гладков в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что осколками взрывного устройство повреждены «газель» и экскаватор. Под минометный обстрел попала животноводческая ферма поселка, погибли 12 коров. Осколками посекло крышу на ферме и сенохранилище.

Обстрелы граничащей с Украиной Белгородской области продолжаются с весны 2022 года. За последние сутки регион попал под 41 обстрел, включая 8 атак БПЛА, сбросивших взрывные устройства. Накануне погиб белгородский чиновник, подорвавшийся на мине в Краснояружском районе.

Лусине Баласян