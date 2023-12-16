В белгородском поселке пассажир «газели» пострадал в результате атаки БПЛА

Обстрелы граничащей с Украиной Белгородской области продолжаются с весны 2022 года. За последние сутки регион попал под 41 обстрел, включая 8 атак БПЛА, сбросивших взрывные устройства. Накануне погиб белгородский чиновник, подорвавшийся на мине в Краснояружском районе.