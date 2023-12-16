В Красноярске пытаются вызволить кота из квартиры, где умерла хозяйка

КРАСНОЯРСК, 16 дек — РИА Новости. Полиция ищет родственников хозяйки квартиры в Красноярске, где после смерти остался кот, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«К участковому уполномоченному полиции… с заявлением обратилась жительница дома по улице Воронова о том, что в квартире умершей соседки остается кот. По словам женщины, родственник приезжал, но ее просьбу отдать ей кота проигнорировал. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают родственников хозяйки квартиры, чтобы вызволить несчастное животное», — говорится в сообщении.
Ранее в группе «Дорога домой помощь животным Красноярска» в социальной сети Вконтакте был размещен пост, информирующий, что в закрытой квартире, чья хозяйка умерла, в течение месяца находится кот. Автор поста утверждает, что кормит животное через дверь. Также прилагается видео — на кадрах дверь в квартиру, слышно кошачье мяуканье.