В Красноярске пытаются вызволить кота из квартиры, где умерла хозяйка

«К участковому уполномоченному полиции… с заявлением обратилась жительница дома по улице Воронова о том, что в квартире умершей соседки остается кот. По словам женщины, родственник приезжал, но ее просьбу отдать ей кота проигнорировал. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают родственников хозяйки квартиры, чтобы вызволить несчастное животное», — говорится в сообщении.