Самарцы пожаловались на женщину- «Гринча», которая ворует детские подарки из-под елки

В социальных сетях массово распространяется видеозапись, на которой неизвестная женщина ворует конфеты из-под елки в одном из многоквартирных домов. По словам авторов публикации, действие разворачивается в ЖК «Рассвет» на 18 км Московского шоссе в Самаре.
— В наглую ворует конфеты из-под елки, установленной в подъезде. Сладости оставляют местные жители для детей, — говорят возмущенные самарцы.
В полиции ситуацию пока никак не комментируют. Возможно, конфликт разрешится на уровне соседей. Видеоролик получил массу отзывов, а на кадрах отчетливо видно лицо «Гринча», которая похищает у детей праздник. Самарцы надеются, что у героини проснется совесть и больше она не будет воровать конфеты.