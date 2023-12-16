Самарцы пожаловались на женщину- «Гринча», которая ворует детские подарки из-под елки

В полиции ситуацию пока никак не комментируют. Возможно, конфликт разрешится на уровне соседей. Видеоролик получил массу отзывов, а на кадрах отчетливо видно лицо «Гринча», которая похищает у детей праздник. Самарцы надеются, что у героини проснется совесть и больше она не будет воровать конфеты.