В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве девочки 24-летней давности

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Следователи и криминалисты установили подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, совершенном в 1999 году, он задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу.