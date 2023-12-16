В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве девочки 24-летней давности

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Следователи и криминалисты установили подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки, совершенном в 1999 году, он задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу.
«Им оказался 40-летний мужчина, работающий экспедитором, который в настоящее время задержан. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого задержанный полностью признал свою вину, подтвердил свои показания на месте происшествия», — говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый в апреле 1999 года под обманным предлогом проник в квартиру, изнасиловал и задушил ребенка, после чего похитил игровую приставку и скрылся.
Следователями ГСУ СК по Санкт-Петербургу решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.