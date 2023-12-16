ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, есть погибшие

«Потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки, сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку. Большинство ракет из залпа сбила ПВО, один “Хаймерс” достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи. Убито два мирных жителя, ранены двое, а также военные, помогавшие с разгрузкой», — написал он.
Отмечается, что пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.
Сегодня утром источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли 83 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области. Под огнем оказались 13 населенных пунктов, а именно, Алешки, Раденск, Корсунка, Старая Збруевка, Голая Пристань, Кардашинка и Масловка.
В четверг украинские войска также атаковали регион, в результате чего погиб мирный житель. В этот день армия противника нанесла 58 артиллерийских ударов в светлое время суток, а ночью — еще 46.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. На сегодня под контролем российских военных находится 75 процентов региона, а правый берег Днепра, включая Херсон, пока удерживают ВСУ.