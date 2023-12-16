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Арестован подозреваемый в применении насилия против полицейского на «Садоводе»

Люблинский районный суд Москвы до 16 февраля 2024 года арестовал Юсупова Сухроба, который, по версии правоохранительных органов, сбил на автомобиле сотрудника МВД, пытаясь избежать проверки документов, а затем нанес ему несколько ударов, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Инцидент произошел рядом с рынком «Садовод» и привел к массовому конфликту, в результате которого были задержаны 82 человека.

По версии главного управления МВД по Москве, после того, как подозреваемый попытался скрыться на автомобиле с места происшествия у него предположительно произошел эпилептический припадок. Утверждается, что полицейские оказали ему первую помощь, после чего он был госпитализирован, а после оказания медпомощи отпущен в сопровождении сотрудников МВД.

В пресс-релизе ведомства говорится, что в момент оказания помощи задержанному к его автомобилю и полицейским подошла группа «агрессивно настроенных граждан», которые пытались оттеснить сотрудников МВД от мужчины, в процессе повредив служебный автомобиль.

В отношении водителя, сбившего полицейского, было возбуждено уголовное дело за применение насилия без угрозы для жизни в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ).

Кроме того, полицейские задержали 82 человека, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях (ст. 20. 1 «Мелкое хулиганство», ст. 18. 8 «Нарушение миграционного законодательства» КоАП РФ).

По данным Telegram-каналов, инцидент произошел на столичном рынке «Садовод» вечером 15 декабря. Толпа недовольных мигрантов окружила полицейскую машину, некоторые из них толкали полицейских и кричали. В итоге представителям власти пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух. Сообщалось, что причиной конфликта стало задержание гражданина Таджикистана, который не остановился по требованию полиции.

Эрдни Кагалтынов