Арестован подозреваемый в применении насилия против полицейского на «Садоводе»

По версии главного управления МВД по Москве, после того, как подозреваемый попытался скрыться на автомобиле с места происшествия у него предположительно произошел эпилептический припадок. Утверждается, что полицейские оказали ему первую помощь, после чего он был госпитализирован, а после оказания медпомощи отпущен в сопровождении сотрудников МВД.