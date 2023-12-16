Арестован подозреваемый в применении насилия против полицейского на «Садоводе»

По версии главного управления МВД по Москве, после того, как подозреваемый попытался скрыться на автомобиле с места происшествия у него предположительно произошел эпилептический припадок. Утверждается, что полицейские оказали ему первую помощь, после чего он был госпитализирован, а после оказания медпомощи отпущен в сопровождении сотрудников МВД.
В пресс-релизе ведомства говорится, что в момент оказания помощи задержанному к его автомобилю и полицейским подошла группа «агрессивно настроенных граждан», которые пытались оттеснить сотрудников МВД от мужчины, в процессе повредив служебный автомобиль.
В отношении водителя, сбившего полицейского, было возбуждено уголовное дело за применение насилия без угрозы для жизни в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ).
Кроме того, полицейские задержали 82 человека, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях (ст. 20. 1 «Мелкое хулиганство», ст. 18. 8 «Нарушение миграционного законодательства» КоАП РФ).
По данным Telegram-каналов, инцидент произошел на столичном рынке «Садовод» вечером 15 декабря. Толпа недовольных мигрантов окружила полицейскую машину, некоторые из них толкали полицейских и кричали. В итоге представителям власти пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух. Сообщалось, что причиной конфликта стало задержание гражданина Таджикистана, который не остановился по требованию полиции.
Эрдни Кагалтынов