Ранее губернатор соседней Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что поселке Красное Шебекинского городского округа с беспилотника было сброшено взрывное устройство, в результате пострадал пассажир «газели», у него осколочное ранение верхних и нижних конечностей.
Курский губернатор сообщил о ранении двоих жителей села Олешня при обстреле
Снаряд, выпущенный со стороны Украины, попал в жилой дом в селе Олешня в Суджанском районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. Ранения получили двое — мужчина и женщина. Пострадавшие доставлены в больницу, их жизни вне опасности.