Курский губернатор сообщил о ранении двоих жителей села Олешня при обстреле

Снаряд, выпущенный со стороны Украины, попал в жилой дом в селе Олешня в Суджанском районе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. Ранения получили двое — мужчина и женщина. Пострадавшие доставлены в больницу, их жизни вне опасности.