Двое мужчин провалились под лед в Костанайской области

К месту происшествия направились четверо сотрудников полиции. Они увидели в воде двух взрослых мужчин, которые цеплялись за кромку льда. Пострадавших вытащили из воды и передали врачам скорой медицинской помощи.

«Действовать нужно было аккуратно, но быстро. Патрульные Нурлан Шукманов и Руслан Кужахметов поползли по льду и нырнули в воду. Глубина в том месте около 6 метров. Они быстро начали выталкивать мужчин вверх, при этом они держались за трос, которым двое других полицейских по очереди вытянули на берег всех из воды. Мужчин забрала скорая с переохлаждением. Их состояние стабильное, они находятся под наблюдением медиков», — сообщили в МВД.