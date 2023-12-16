Фигурантами дела о хулиганстве после стычки у «Садовода» стали 11 человек

Водителя автомобиля — 21-летнего Сухроба Юсупова арестовали до 16 февраля 2024 года. Против него возбуждено дело об оскорблении представителя власти и применении к нему насилия (ст. 319 УК, ч. 1 ст. 318 УК). По первой статье ему могут грозить исправительные работы на срок до одного года, по второй — до пяти лет лишения свободы.