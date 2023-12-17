Иностранец задержан в аэропорту Владивостока

Полицейские задержали 39-летнего гражданина Узбекистана в аэропорту Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
По данным ведомство, ранее мужчина привлекался к административной ответственности на территории Приморья за нарушение режима пребывания. Тогда суд вынес решение о самоконтролируемом выдворении нелегала из страны. В ноябре текущего года гражданин покинул пределы РФ.
Спустя некоторые время мужчина попытался незаконно возвратиться в Приморский край.
Гражданин привлечён к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ и водворён в Центр временного содержания иностранных граждан. Возбуждено уголовное дело.
Полиция раскрыла, сколько в Приморье официально числится мигрантов.
Почти половина иностранных рабочих — граждане Узбекистана.
Напомним, что на данный момент на территории Приморского края находится около 41 тысячи иностранных граждан. Из них с целью работы — чуть больше 30 тысяч. Примерно 50% — это граждане Узбекистана, 15,5 тысяч. Граждан КНР — 6 тысяч, Киргизии — почти 4 тысячи, Таджикистана — 1,5 тысячи человек, из Армении — 1,2 тысячи граждан.