Иностранец задержан в аэропорту Владивостока

Напомним, что на данный момент на территории Приморского края находится около 41 тысячи иностранных граждан. Из них с целью работы — чуть больше 30 тысяч. Примерно 50% — это граждане Узбекистана, 15,5 тысяч. Граждан КНР — 6 тысяч, Киргизии — почти 4 тысячи, Таджикистана — 1,5 тысячи человек, из Армении — 1,2 тысячи граждан.