Группировка войск «Запад» уничтожила позиции ВСУ на Купянском направлении

«Каждую минуту в воздухе находится беспилотник для выявления противника и корректировки артиллерии. Вот сейчас было обнаружено скопление личного состава ВСУ, которые делали инженерные сооружения на своих позициях. Координаты целей были переданы артиллерийским подразделениям. Противник в кротчайшие сроки был уничтожен», — отметил разведчик-оператор с позывным «Окуляр».