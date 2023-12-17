Группировка войск «Запад» уничтожила позиции ВСУ на Купянском направлении

«Военнослужащие разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад”, действующего на Купянском направлении, выявили скопление живой силы ВСУ на своих позициях и передали данные об их местонахождении артиллеристам. Считанные минуты понадобились, чтобы рассчитать координаты, занять нужную огневую позицию и нанести поражение противнику», — заявили в министерстве.
В ведомстве добавили, что после выполнения боевой задачи разведчики совершили многокилометровый марш к месту эвакуации и выехали на бронеавтомобилях к точке сбора.
«Каждую минуту в воздухе находится беспилотник для выявления противника и корректировки артиллерии. Вот сейчас было обнаружено скопление личного состава ВСУ, которые делали инженерные сооружения на своих позициях. Координаты целей были переданы артиллерийским подразделениям. Противник в кротчайшие сроки был уничтожен», — отметил разведчик-оператор с позывным «Окуляр».
В субботу Минобороны сообщило, что за сутки на этом направлении ВСУ потеряли примерно 35 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, три пикапа, а также гаубицу Д-30.