В МО РФ сообщили о захвате девяти опорных пунктов ВСУ севернее Артемовска

«Благодаря нашей мощной артиллерийской подготовке, массовому использованию дронов-камикадзе, качественному обучению наших штурмовых групп и грамотному планированию, потери с нашей стороны оказались минимальны. Хотя численное превосходство по личному составу было на стороне противника, нам удалось уничтожить даже прибывшие к ВСУ резервные подразделения. Большинство солдат противника бежали, а те, кто не успел и не сдался в плен — были уничтожены» — пояснил командир расчета ПТРК с позывным Шанс. За выполнение поставленных задач в ходе штурма позиций ВСУ он награжден орденом Мужества, вторым за время спецоперации.