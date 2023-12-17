МО РФ сообщило о нанесении поражения штурмовой группе бригады «Азов»

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции на краснолиманском направлении. В районе Серебрянского лесничества при поддержке артиллерийских расчетов нанесено поражение штурмовой группе 12-й бригады специального назначения “Азов”», — сказал он.
По его словам, артиллерийскими расчетами группировки нанесено поражение по трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы и техники украинских боевиков. Потери противника составили до 100 военнослужащих.