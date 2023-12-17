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МО РФ сообщило о нанесении поражения штурмовой группе бригады «Азов»

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск «Центр» в ходе специальной военной операции в районе Серебрянского лесничества нанесли поражение штурмовой группе бригады «Азов» (запрещена в РФ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Д-20, ВС РФ
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции на краснолиманском направлении. В районе Серебрянского лесничества при поддержке артиллерийских расчетов нанесено поражение штурмовой группе 12-й бригады специального назначения “Азов”», — сказал он.

По его словам, артиллерийскими расчетами группировки нанесено поражение по трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы и техники украинских боевиков. Потери противника составили до 100 военнослужащих.