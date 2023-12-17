Российские войска ударили по ВСУ на Донецком направлении

«На Донецком направлении подразделения южной группировки войск <…> нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Богдановка, Артемовское, Раздоловка, Красное, Андреевка и Марьинка», — уточнил Астафьев.
Он добавил, что российские военнослужащие также отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ в районах Клещеевки и Победы. Кроме того, артиллерия, тяжелые огнеметные системы и барражирующие боеприпасы атаковали восемь опорных пунктов противника, отметил собеседник агентства.
Начальник пресс-центра напомнил, что за сутки на Донецком направлении противник потерял убитыми и ранеными до 290 военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили один танк, две боевые машины пехоты, пикап и миномет 120-го калибра.