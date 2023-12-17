Минобороны показало удар Ми-28Н по опорным пунктам на Купянском направлении

«Ударный вертолет Ми-28Н “Ночной охотник” применил авиационные средства поражения по опорным пунктам и живой силе противника», — говорится в сообщении.
На видео показаны взлет вертолетов с аэродрома и пролет на минимальной высоте. Демонстрируется, как экипажи наносят удары, уходят и возвращаются на аэродром.
Как пояснили в российском военном ведомстве, ударная группа армейской авиации ВКС РФ из ударного вертолета Ми-28Н, прикрывающего ударного Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8 выполнила плановый боевой вылет в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении.
Отмечается, что, согласно докладу авиационного наводчика, цель была успешно поражена. После выполнения боевой задачи вся группа вернулась на аэродром вылета.