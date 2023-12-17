«Я вам горло перережу»: хабаровчанин с «розочкой» напал на магазин

В Хабаровске состоялся суд над 36-летним жителем города. Его признали виновным в разбойном нападении на сотрудников магазина с использованием оружия.
Все произошло в Центральном районе Хабаровска в апреле. Мужчина был изрядно пьян. Вероятно, ему потребовались деньги на новую порцию алкоголя, но средств на спиртное у него больше не было. Тогда он решил добыть их преступным путем. Вооружился так называемой «розочкой» — разбитой бутылки с острыми краями — и влетел в торговую точку. Стал угрожать сотрудникам, требуя отдать ему все содержимое кассы.
— Работники магазина нажали тревожную кнопку. Прибывшие сотрудники частного охранного предприятия пресекли противоправные деяния, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Суд вынес приговор. Мужчину отправили в колонию строгого режима на три года и четыре месяца.