«Я вам горло перережу»: хабаровчанин с «розочкой» напал на магазин

Все произошло в Центральном районе Хабаровска в апреле. Мужчина был изрядно пьян. Вероятно, ему потребовались деньги на новую порцию алкоголя, но средств на спиртное у него больше не было. Тогда он решил добыть их преступным путем. Вооружился так называемой «розочкой» — разбитой бутылки с острыми краями — и влетел в торговую точку. Стал угрожать сотрудникам, требуя отдать ему все содержимое кассы.