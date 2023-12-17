В Дальнереченске по вине пьяной водительницы погибла женщина и пострадали двое детей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
По данным ведомства, ночью 17 декабря 32-летняя жительница Дальнереченска, ранее лишённая прав за пьяную езду, снова сель за руль в состоянии алкогольного опьянения. На железнодорожном переезде женщина, управляя автомобилем Toyota Prius, врезалась в шлагбаум.
На момент аварии в машине находились её подруга и двое детей. Пассажирка погибла, неосвершеннолетние госпитализированы с переломами и травмами головы.
Виновница ДТП не пострадала. Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.