В Дальнереченске по вине пьяной водительницы погибла женщина

По данным ведомства, ночью 17 декабря 32-летняя жительница Дальнереченска, ранее лишённая прав за пьяную езду, снова сель за руль в состоянии алкогольного опьянения. На железнодорожном переезде женщина, управляя автомобилем Toyota Prius, врезалась в шлагбаум.