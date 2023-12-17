Две квартиры затопило горячей водой в Актау

— Дома пар был ужасный. Я не знала, куда деваться, куда звонить. Просто в шоке. У нас паркет, вода проникла под него. Это заново придется делать ремонт. Мы с трудом собрали воду. Работники ЖЭКа не пришли, мы сами перекрыли кран, — сетует владелица квартиры.