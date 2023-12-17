В трех областях России сбили и перехватили 33 беспилотника ВСУ

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей», — говорится в заявлении.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, во время атаки на регион жертв не было. С аналогичным заявлением выступил и глава Волгоградской области Андрей Бочаров.
Утром в Минобороны заявили, что над территорией Волгоградской области сбили еще два дрона.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.