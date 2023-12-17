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В трех областях России сбили и перехватили 33 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны предотвратили очередную террористическую атаку киевского режима, нейтрализовав более 30 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.
Источник: © РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей», — говорится в заявлении.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, во время атаки на регион жертв не было. С аналогичным заявлением выступил и глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

Утром в Минобороны заявили, что над территорией Волгоградской области сбили еще два дрона.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.