Над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями сбиты и перехвачены 33 БПЛА

Вечером 15 декабря над Россией были сбиты 32 беспилотника. Как сообщало Минобороны РФ, они пытались атаковать объекты в Крыму. В ночь на 16 декабря беспилотниками были атакованы два района Курской области, была повреждена линия электропередачи. Днем в белгородском поселке Красное Шебекинского городского округа при атаке с использованием дрона пострадал пассажир микроавтобуса. Вечером в курском селе Олешня Суджанского района два человека пострадали при обстреле со стороны Украины.