Водитель иномарки без прав разбился на дороге в Усолье-Сибирском

21-летний водитель Mitsubishi Lancer погиб в ДТП на улице Куйбышева в Усолье-Сибирском минувшей ночью. Известно, что автомобилист ехал на небезопасной скорости. Также установлено, что водительских прав он не имел. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Предварительно, автомобилист съехал с проезжей части, врезался в ограждение, после чего машину отбросило на световую опору. В результате молодой человек получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда «скорой».
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.