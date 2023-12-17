Водитель иномарки без прав разбился на дороге в Усолье-Сибирском

21-летний водитель Mitsubishi Lancer погиб в ДТП на улице Куйбышева в Усолье-Сибирском минувшей ночью. Известно, что автомобилист ехал на небезопасной скорости. Также установлено, что водительских прав он не имел. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.