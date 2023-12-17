Ростовский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки беспилотников

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Жертв после массовой атаки беспилотников на Ростовскую область нет, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что ночью российская ПВО уничтожила и перехватила 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
«Сегодня утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет», — написал Голубев.