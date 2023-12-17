В Красноярске умер кот, просидевший месяц без воды и еды в закрытой квартире

Информация об этом появилась в сообществе «Хатико» — скорая помощь животным (Красноярск). Утром 17 декабря волонтеры группы сообщили, что сбор, объявленный на лечение кота, остановлен — истощенный кот не смог восстановиться и умер.
Напомним, о запертом в квартире на Воронова коте сообщила соседка, Оксана М. Женщина рассказала, что хозяйка кота в ноябре попала в больницу, где и скончалась. Первое время в квартире появлялся внук умершей, но потом перестал заходить — кот оказался предоставлен сам себе.
Оксана пыталась подкармливать жалобно мяукающее животное через щель в двери, но воду подсунуть в щель не удавалось. По словам красноярки, она пыталась попасть в квартиру с помощью участкового, но не вышло. Женщина не остановилась — написала заявление в полицию, подняла шумиху в соцсетях. Кота удалось вызволить, но питомец оказался слишком истощен.
Волонтеры поблагодарили всех, кто принял участие в судьбе кота — ему успели дать имя Себастьян. В соцсетях комментаторы требуют привлечь к ответственности внука умершей хозяйки зверька, а также участкового, который, по мнению пользователей, мог помочь, пока не стало слишком поздно.