В Красноярске умер кот, просидевший месяц без воды и еды в закрытой квартире

Оксана пыталась подкармливать жалобно мяукающее животное через щель в двери, но воду подсунуть в щель не удавалось. По словам красноярки, она пыталась попасть в квартиру с помощью участкового, но не вышло. Женщина не остановилась — написала заявление в полицию, подняла шумиху в соцсетях. Кота удалось вызволить, но питомец оказался слишком истощен.