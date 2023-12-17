20 человек выбежали на мороз: хабаровские пожарные потушили огонь в магазине

В Хабаровске горел магазин розливного пива. Сообщение о пожаре поступило утром 17 декабря. Спасателям позвонили очевидцы в 10:02. На место выехали 10 человек и три единицы техники.
Пожар случился в здании по улице Калинина, 111. Когда на место прибыли пожарные, то увидели, что горят стена и потолок внутри помещения. Из здания выбежали 20 человек, которые в этот момент находились в торговой точке.
— Быстрые и слаженные действия расчетов позволили уже в 10:18 локализовать пламя на площади 10 квадратных метров, а в 10:44 полностью ликвидировать, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Пока причин пожара нет. Сотрудники Госпожарнадзора проводят проверку, чтобы выяснить, из-за чего произошло возгорание. О пострадавших посетителях и сотрудниках магазина ничего не сообщалось.