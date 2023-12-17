Волгоградский губернатор заявил об отсутствии жертв после атаки БПЛА

ВОЛГОГРАД, 17 дек — РИА Новости. Жертв и разрушений на территории Волгоградской области после атаки беспилотника нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на воскресенье средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.
«Сегодня ранним утром 17 декабря на территории Волгоградской области силы министерства обороны отразили атаку БПЛА. Жертв и разрушений нет», — цитирует слова Бочарова администрация региона в своем Telegram-канале.