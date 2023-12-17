В ГАИ рассказали о наиболее резонансных ДТП уходящего года

По оценке экспертов, в список погибших чаще попадают незащищенные участники движения (пешеходы, велосипедисты). Согласно статистике, автоаварии со смертельным исходом в основном регистрируются на магистральной улично-дорожной сети, в темное время суток, при неблагоприятных погодных условиях и мокром покрытии. Немалая доля таких ДТП приходится на Минскую кольцевую автодорогу.
Названы и основные причины совершения дорожных аварий. Это нарушения правил проезда пешеходных переходов и перекрестков, неподчинение сигналам светофора, нарушения правил маневрирования, неправильный выбор скоростных режимов, несоблюдение безопасной дистанции.
23 января, около 19:30 на ул. Казинца вблизи дома № 50 наезд на 70-летнюю женщину совершил автомобиль Nissan. Пенсионерка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте происшествия.
В ходе следствия выяснилось: обвиняемый управлял технически неисправным автомобилем, к тому же превысил скорость. В суде Октябрьского района 31-летний водитель признал свою вину и раскаялся в содеянном. В итоге ему назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 4 года. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 5 лет.
28 января, около 17:30 вблизи перекрестка ул. Я. Коласа и В. Хоружей автомобиль Geely Emgrand сбил 86-летнюю женщину. Пенсионерка пересекала проезжую часть ул. Я. Коласа вне пешеходного перехода и была смертельно травмирована.
6 февраля, около 18:05 на пересечении ул. Притыцкого и Д. Сердича 35-летний водитель Volkswagen не справился с управлением — автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Сообщалось, что аварии предшествовала гонка с другой машиной.
5 марта, около 21:50 Volkswagen под управлением нетрезвого водителя сбил 30-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи дома № 45 на ул. Лещинского. Установлено: автомобиль двигался с нарушением скоростного режима. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице. Физическое состояние водителя вызвало подозрение у прибывших на место правоохранителей. Алкотестер показал: концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,85 промилле. Со слов нарушителя, днем он употребил около 350 г водки.
Шесть лет проведет 35-летний автомобилист в исправительной колонии в условиях общего режима. Он также не сможет управлять всеми видами транспортных средств в течение 8 лет. Такова цена поездки подшофе, приведшей к гибели человека.
18 марта, около 22:55 смертельное ДТП с участием пешехода случилось на пр. Пушкина вблизи дома № 33. Наезд на 24-летнюю девушку, которая пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, совершил Subaru. За рулем находился 25-летний водитель. Позже выяснилось, что виновник аварии был нетрезв (концентрация этилового спирта в крови составила более 1 промилле) и к тому же не имел права управления транспортными средствами. При разрешенных 60 км/ч он ехал со скоростью 98 км/ч! С места происшествия сбежал, но вскоре его задержал наряд милиции. Он всячески пытался уйти от наказания. Уверял следствие, что машиной управлял другой человек, который насильно отобрал авто, и что его обязательно нужно привлечь к ответственности.
Решением суда Фрунзенского района г. Минска виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет. Такое же время он не сможет управлять всеми видами транспортных средств.
16 мая, около 17:35 при повороте налево с ул. Л. Карастояновой на ул. Кульман 62-летний водитель BMW не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем Opel, после чего врезался в здание.
Бригаде скорой медицинской помощи оставалось лишь констатировать гибель водителя BMW. Предварительно было установлено, что автомобилисту стало плохо во время движения.
10 июня, около 23:40 водитель Renault при движении по дворовой территории на ул. Кропоткина, 108 проявил невнимательность — в результате случился наезд на пешехода. От полученных травм 51-летняя женщина скончалась на месте ДТП.
Справочно
По статистике, больше всего трагедий случилось в результате наездов на пешеходов, на магистральной улично-дорожной сети, в темное время суток.