В ГАИ рассказали о наиболее резонансных ДТП уходящего года

18 марта, около 22:55 смертельное ДТП с участием пешехода случилось на пр. Пушкина вблизи дома № 33. Наезд на 24-летнюю девушку, которая пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, совершил Subaru. За рулем находился 25-летний водитель. Позже выяснилось, что виновник аварии был нетрезв (концентрация этилового спирта в крови составила более 1 промилле) и к тому же не имел права управления транспортными средствами. При разрешенных 60 км/ч он ехал со скоростью 98 км/ч! С места происшествия сбежал, но вскоре его задержал наряд милиции. Он всячески пытался уйти от наказания. Уверял следствие, что машиной управлял другой человек, который насильно отобрал авто, и что его обязательно нужно привлечь к ответственности.