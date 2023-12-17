Два человека погибли на пожаре в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Возгорание произошло на кухне в многоквартирном доме по улице Заводской около двух часов ночи 17 декабря. К моменту прибытия спасателей возникла угроза распространения на соседние помещения. Уже в 02:33 пожар был ликвидирован на площади 3 квадратных метра.
На месте происшествия были найдены тела погибших, их личности устанавливаются.
На месте работали дознаватели МЧС и сотрудники полиции. Вероятной причиной пожара называется неосторожное обращение с огнём при курении.