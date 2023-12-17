В Ростове задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий

— В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 38-летнего местного жителя, ранее судимого за особо тяжкое преступление. Оперативники выяснили, что фигурант накануне происшествия поссорился с супругой и отправился в гости к своей знакомой, где остался на ночь. На следующий день хозяйка квартиры отлучилась по личным делам, тогда мужчина и решил воспользоваться случаем. Злоумышленник забрал все золото, которое было у женщины дома, а затем покинул место преступления. Распорядиться украденным фигурант не успел, так как был задержан полицейскими. Стражи порядка изъяли имущество и вернули законной владелице, — говорится в сообщении.