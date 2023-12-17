На записи видно, как двое мужчин вытаскивают водителя с его места и избивают руками и ногами на улице. При этом слышны крики дерущихся на иностранном языке.
По данным Telegram-каналов, конфликт произошел на улице Красной около 21:15 16 декабря. Сообщается, что водителя госпитализировали. В полиции происшествие не комментировали.
Вячеслав Рыжков.
В центре Краснодара водителя маршрутки выволокли из салона и избили
Двое мужчин избили водителя маршрутки в центре Краснодара. Драка попала на камеры пассажиров общественного транспорта, кадры появились в соцсетях.
На записи видно, как двое мужчин вытаскивают водителя с его места и избивают руками и ногами на улице. При этом слышны крики дерущихся на иностранном языке.