В центре Краснодара водителя маршрутки выволокли из салона и избили

На записи видно, как двое мужчин вытаскивают водителя с его места и избивают руками и ногами на улице. При этом слышны крики дерущихся на иностранном языке.



По данным Telegram-каналов, конфликт произошел на улице Красной около 21:15 16 декабря. Сообщается, что водителя госпитализировали. В полиции происшествие не комментировали.



Вячеслав Рыжков.