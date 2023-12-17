Под Симферополем ВАЗ налетел на бетонные блоки: трое пострадавших

«28-летний водитель автомобиля “ВАЗ 2114”, двигаясь со стороны г. Симферополь в сторону г. Евпатория, не выбрал безопасную скорость для движения с учетом дорожных и метеорологических условий, технического состояния транспортного средства, допустил выезд за пределы проезжей части вправо, где наехал на дорожные ограждения — бетонные блоки», — рассказали в полиции.