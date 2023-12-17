В Самаре начали проверку из-за травмирования ребенка автоматической дверью

САМАРА, 17 дек — РИА Новости. В Самаре прокуратура начала проверку после того, как в одном из магазинов ребенка зажало автоматической дверью, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«В социальных медиа распространена информация о причинении ребенку повреждений автоматической дверью <…>. Прокуратурой города Самары организована проверка исполнения законодательства, регулирующего порядок предоставления услуг, отвечающих требованиям безопасности», — говорится в публикации.
По информации Telegram-канала Shot, автоматическая дверь резко закрылась и ударила пятилетнего мальчика по лицу. У него расколот зуб, разбиты нос и губа. Руководство магазина сообщило, что дверь не реагирует на детей из-за неправильной настройки.