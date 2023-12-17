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Машина снесла осветительную мачту при съезде с пр. Победителей

Утром 17 декабря легковушка въехала в мачту освещения на дорожной развязке пр. Победителей — ул. Орловская, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГАИ.
Источник: Минск-новости

Автомобилистка на Citroen свернула с проспекта в сторону улицы и не справилась с управлением. В результате машина оказалась за пределами проезжей части и врезалась в столб. Он, вероятно, благодаря троллейбусной контактной сети и проводам не рухнул, а опустился на капот, лобовое стекло и крышу машины. Ни сама водитель, ни ее пассажир в аварии не пострадали.

В ГАИ напомнили автолюбителям: выбирая скорости движения, следует руководствоваться не только ее ограничениями, действующими на том или ином участке дороги, также нужно учитывать состояние транспорта, дорожные и погодные условия.