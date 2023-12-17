Машина снесла осветительную мачту при съезде с пр. Победителей

Автомобилистка на Citroen свернула с проспекта в сторону улицы и не справилась с управлением. В результате машина оказалась за пределами проезжей части и врезалась в столб. Он, вероятно, благодаря троллейбусной контактной сети и проводам не рухнул, а опустился на капот, лобовое стекло и крышу машины. Ни сама водитель, ни ее пассажир в аварии не пострадали.