Под Волгоградом в лобовом ДТП на трассе погиб пассажир, 2 пострадали

В воскресенье, 17 декабря, около 8.00 автомобиль «Хендэ» ехал по трассе Р-22 «Каспий» в сторону Элисты. За рулем находился 43-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.