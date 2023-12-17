Под Волгоградом в лобовом ДТП на трассе погиб пассажир, 2 пострадали

Один из пассажиров скончался на месте аварии. Еще двум пострадавшим понадобилась медицинская помощь.
В воскресенье, 17 декабря, около 8.00 автомобиль «Хендэ» ехал по трассе Р-22 «Каспий» в сторону Элисты. За рулем находился 43-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Иномарка выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль «Лада Веста». В салоне отечественной машины находился пассажир. Он скончался от полученных повреждений на месте ДТП.
Еще двум участникам движения понадобилась помощь врачей, их доставили в больницу.
На месте аварии работали руководство и экипажи ДПС ОМВД по Светлоярскому району, а также следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.