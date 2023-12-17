По информации ведомства, водитель Volkswagen Passat не выбрал безопасную дистанцию, превысил скорость и врезался в ехавший впереди автомобиль «ВАЗ 2107», который поворачивал налево. За рулем последнего находился 21-летний юноша, он погиб.
В иномарке находился сотрудник ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району. К проверке аварии привлекли следователей. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Вячеслав Рыжков.
В Приморско-Ахтарске в ДТП с участием полицейского погиб водитель «Жигули»
В Приморско-Ахтарске произошло смертельное ДТП с участием полицейского. Несколько машин столкнулись на одной из улиц города, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По информации ведомства, водитель Volkswagen Passat не выбрал безопасную дистанцию, превысил скорость и врезался в ехавший впереди автомобиль «ВАЗ 2107», который поворачивал налево. За рулем последнего находился 21-летний юноша, он погиб.