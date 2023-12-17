В Приморско-Ахтарске в ДТП с участием полицейского погиб водитель «Жигули»

По информации ведомства, водитель Volkswagen Passat не выбрал безопасную дистанцию, превысил скорость и врезался в ехавший впереди автомобиль «ВАЗ 2107», который поворачивал налево. За рулем последнего находился 21-летний юноша, он погиб.



В иномарке находился сотрудник ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району. К проверке аварии привлекли следователей. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.



Вячеслав Рыжков.