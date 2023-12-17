Умер режиссер Отар Иоселиани

Режиссер родился 2 февраля 1934 года в Тифлисе. В 1965 году Отар Иоселиани окончил режиссерский факультет ВГИКа. С начала 1980-х годов режиссер работал во Франции, где снял «Фаворитов луны» (1984), «И стал свет» (1989) и «Разбойники. Глава VII» (1996). Все три картины были удостоены специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.