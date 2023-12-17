Автобус Варшава — Гродно попал в аварию в Польше: есть пострадавшие

Водитель автобуса не смог объехать место ДТП, на которое приехала полиция и пожарная служба, из-за чего и произошло столкновение.
Авария случилась ночью на 17 декабря. Сперва автобус правым боком ударил машину пожарной службы, а затем и легковой автомобиль полицейских. Польский полицейский после столкновения автобуса с его машиной был госпитализирован.
В автобусе ехали восемь человек, из них шесть пассажиров и два водителя. По данным издания, пассажиры не получили серьезных травм, но позже одной из девушек все же стало плохо. Ее также доставили в больницу.
Как утверждают польские СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции Подляского воеводства, ранения получили двое полицейских, автобусом управлял 40-летний белорус. Водитель был трезв. Сейчас он задержан.