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Автобус Варшава — Гродно попал в аварию в Польше: есть пострадавшие

Пассажирский автобус Варшава — Гродно столкнулся с автомобилями пожарной службы и полиции вблизи Белостока. Обошлось без жертв, но есть пострадавшие, сообщает «АвтоГродно».

Водитель автобуса не смог объехать место ДТП, на которое приехала полиция и пожарная служба, из-за чего и произошло столкновение.

Авария случилась ночью на 17 декабря. Сперва автобус правым боком ударил машину пожарной службы, а затем и легковой автомобиль полицейских. Польский полицейский после столкновения автобуса с его машиной был госпитализирован.

В автобусе ехали восемь человек, из них шесть пассажиров и два водителя. По данным издания, пассажиры не получили серьезных травм, но позже одной из девушек все же стало плохо. Ее также доставили в больницу.

Как утверждают польские СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции Подляского воеводства, ранения получили двое полицейских, автобусом управлял 40-летний белорус. Водитель был трезв. Сейчас он задержан.