«У меня были жизненные трудности». Суд вынес приговор матери двоих детей, употреблявшей мефедрон

В лекционном зале следственно-экспертного факультета Академии МВД собрались курсанты, их преподаватели и представители общественного объединения «Патриоты Беларуси». Процесс проходил под председательством судьи Михаила Макаревича, гособвинение поддерживала старший помощник прокурора Партизанского района Александра Камко. Обвиняемая — 36-летняя минчанка, воспитывающая двоих сыновей, — 4 и 13 лет. Она трудится сортировщицей на складе известного маркетплейса, до этого много лет работала в детском саду, потом некоторое время была учителем-дефектологом в школе, водителем такси. Ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
Следствием установлено, что в вечернее время 12 сентября 2023 года обвиняемая в теневом интернет-магазине приобрела 2 г мефедрона. После оплаты представитель наркошопа выслал ей географические координаты и фотографию тайника, который находился в лесном массиве неподалеку от ул. Парниковой.
Минчанка на следующий день отправилась туда со своим знакомым на рабочем автомобиле — в то время она трудилась водителем службы такси. Внезапно, когда злоумышленница искала под деревом закладку, а ее приятель стоял рядом и оглядывался по сторонам, подошли сотрудники наркоконтроля. По имевшейся в мобильном телефоне гражданки информации они обнаружили и изъяли сверток с особо опасным психотропом. Парочку задержали, после в отношении женщины возбудили уголовное дело.
— Давно употребляете запрещенные вещества? — поинтересовался у обвиняемой судья.
— Впервые пробовала около полутора лет назад. С того времени периодически назально употребляла мефедрон — примерно раз в два-три месяца.
— А вы не думали о детях, которых воспитываете одна?
— Просто у меня были трудности в жизни, а от наркотиков наступала эйфория и спокойствие… Теперь я понимаю: наркотики никогда не решат проблем, а лишь их усугубят.
— Почему больше не работаете в сфере пассажирских перевозок?
— Меня на пять лет лишили водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, а также наказали большим штрафом — в 7 400 рублей.
Минчанка полностью признала вину, в содеянном чистосердечно раскаялась. В своем последнем слове просила суд не лишать ее свободы, дать возможность воспитывать сыновей, обещала больше никогда не употреблять запрещенных веществ.
Присутствующие в зале с нетерпением ждали возвращения М. Макаревича из совещательной комнаты.
— Мне кажется, судимость ее образумит, — поделился с товарищем один из курсантов. — Посмотри, она же совсем не похожа на наркоманку — симпатичная и ухоженная женщина, заботится о своих сыновьях. Таким нужно давать шанс на исправление.
Суд признал минчанку виновной в незаконных без цели сбыта приобретении и хранении психотропных веществ и на основании ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь назначил наказание в виде двух лет лишения свободы. В соответствии со ст. 78 УК назначенное наказание условно не будет применено в течение 1 года испытательного срока. Кроме того, гражданка должна заплатить уголовно-правовую компенсацию в размере 50 базовых величин (1 850 рублей).
Приговор не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
После М. Макаревич и А. Камко выступили перед присутствующими с лекцией на тему профилактики незаконного оборота наркотиков среди молодежи. Они рассказали, что чаще всего к сбыту запрещенных веществ причастны граждане в возрасте от 20 до 30 лет, которых вовлекли в преступный промысел посредствам Интернета.
— Основным ресурсом распространения в виртуальном пространстве наркотиков являются различные теневые площадки и интернет-магазины, — отметила А. Камко. — Граждане, причастные к деятельности таких наркошопов, по сути, являются членами организованной преступной группы, в структуре которой имеется четкая иерархия, распределение ролей ее участников, принципы поощрения и наказания, в том числе путем физического насилия и причинения увечий провинившимся распространителям наркотиков. Такой сомнительный заработок, согласно ч. 4 ст. 328 УК, может обернуться лишением свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом или без него.