«У меня были жизненные трудности». Суд вынес приговор матери двоих детей, употреблявшей мефедрон

Минчанка на следующий день отправилась туда со своим знакомым на рабочем автомобиле — в то время она трудилась водителем службы такси. Внезапно, когда злоумышленница искала под деревом закладку, а ее приятель стоял рядом и оглядывался по сторонам, подошли сотрудники наркоконтроля. По имевшейся в мобильном телефоне гражданки информации они обнаружили и изъяли сверток с особо опасным психотропом. Парочку задержали, после в отношении женщины возбудили уголовное дело.