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В 4 областях ограничили движение авто

Ограничение транспорта, действующее на 5 участках дорог республиканского значения, введено в 4 областях Казахстана, передает ИА El.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.
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Источник: EL.kz

Причиной тому стало ухудшение погодных условий. В частности, понижение температуры воздуха, обильное выпадение осадков, метель, сильный ветер и ограничение видимости.

Атырауская область — 1 участок (84 км).

1. а/д «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км. 126−210, уч. г. Кульсары-гр. Мангистауской обл.

Жамбылская область — 1 участок (95 км).

1. «Алматы-Ташкент-Термез» уч. с. Кенен — с. Кайнар (новый перевал Кордай) −95 км;

Область Жетысу — 1 участок (100 км).

1. «Ушарал-Достык» уч. ст. Коктума-ст. Достык — 100 км.

Мангистауская область — 2 участка (515 км).

1. а/д «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км. 210−640, уч. гр. Атырауской обл. -с. Шетпе.

2.а/д «Бейнеу-Акжигит-гр. Узбекистан» км. 0−85, уч. с. Бейнеу-гр. Узбекистана.

Ограничение действует для всех видов транспорта.