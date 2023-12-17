В 4 областях ограничили движение авто

Причиной тому стало ухудшение погодных условий. В частности, понижение температуры воздуха, обильное выпадение осадков, метель, сильный ветер и ограничение видимости.
Атырауская область — 1 участок (84 км).
1. а/д «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км. 126−210, уч. г. Кульсары-гр. Мангистауской обл.
Жамбылская область — 1 участок (95 км).
1. «Алматы-Ташкент-Термез» уч. с. Кенен — с. Кайнар (новый перевал Кордай) −95 км;
Область Жетысу — 1 участок (100 км).
1. «Ушарал-Достык» уч. ст. Коктума-ст. Достык — 100 км.
Мангистауская область — 2 участка (515 км).
1. а/д «Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау» км. 210−640, уч. гр. Атырауской обл. -с. Шетпе.
2.а/д «Бейнеу-Акжигит-гр. Узбекистан» км. 0−85, уч. с. Бейнеу-гр. Узбекистана.
Ограничение действует для всех видов транспорта.