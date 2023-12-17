Самодельный отопительный котел разорвался в доме в Бобруйском районе

Сообщение о ЧП поступило 16 декабря около 9.07. Спасателям рассказали о разрыве самодельного отопительного котла на твердом топливе, который располагался в кухне, пристроенной к дому в д. Кончаны. В результате травму получил хозяин 1954 года рождения.
В доме из-за разрыва разрушена печь, повреждены отопительный котел и остекление в кухне, произошла деформация части наружной деревянной стены помещения кухни. Предполагаемая причина разрыва — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.