Самодельный отопительный котел разорвался в доме в Бобруйском районе

Сообщение о ЧП поступило 16 декабря около 9.07. Спасателям рассказали о разрыве самодельного отопительного котла на твердом топливе, который располагался в кухне, пристроенной к дому в д. Кончаны. В результате травму получил хозяин 1954 года рождения.